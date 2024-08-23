Беллингем: «Нет ничего, что я ненавижу больше, чем пропускать игры»

Молодой талант мадридского «Реала» Джуд Беллингем получил травму. Игрок полузащиты пропустит порядка месяца. Футболист в личной соцсети отреагировал на своё повреждение.

«Нет ничего, что я ненавижу больше, чем пропускать игры. Но пытаюсь и в этом видеть плюсы. Может быть, организм говорит мне, что ему нужно немного больше отдыха после напряжённого года», - пишет Беллингем.

Как добавил Беллингем, он очень расстроен, но травма – не повод не поддерживать своих одноклубников во время реабилитации.

Вернуться в строй Джуд должен после того, как завершится сентябрьский перерыв на международные матчи.