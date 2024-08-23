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Чемпионат Испании. Ла Лига

Аспас догнал Это’О по числу забитых голов в Примере в 21 веке

23 Августа 2024 • 22:11 Комментировать

Лидер «Сельты» Яго Аспас вечером пятницы забил во втором туре нового сезона испанской Примеры в ворота «Валенсии». Этот матч стал для 37-летнего футболиста 156-м по счёту в чемпионате Испании.

Таким образом, Аспас сравнялся по этому показателю с бывшим форвардом «Барселоны» и сборной Камеруна Самуэлем Это’О, у него тоже 156 голов. Только семи игрокам удавалось забить больше в Примере в текущем веке – это Ариц Адурис, Луис Суарес, Давид Вилья, Антуан Гризманн, Карим Бензема и, конечно, Криштиану Роналду и Лионель Месси.

К слову, в вечерней игре в итоге «Сельта» победила – 3:1. Таким образом, клуб из Виго возглавил турнирную таблицу.

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Евро-Футбол.Ру,
Самюэль Это-О Яго Аспас
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