Аспас догнал Это’О по числу забитых голов в Примере в 21 веке

Лидер «Сельты» Яго Аспас вечером пятницы забил во втором туре нового сезона испанской Примеры в ворота «Валенсии». Этот матч стал для 37-летнего футболиста 156-м по счёту в чемпионате Испании.

Таким образом, Аспас сравнялся по этому показателю с бывшим форвардом «Барселоны» и сборной Камеруна Самуэлем Это’О, у него тоже 156 голов. Только семи игрокам удавалось забить больше в Примере в текущем веке – это Ариц Адурис, Луис Суарес, Давид Вилья, Антуан Гризманн, Карим Бензема и, конечно, Криштиану Роналду и Лионель Месси.

К слову, в вечерней игре в итоге «Сельта» победила – 3:1. Таким образом, клуб из Виго возглавил турнирную таблицу.