«Сельта» добыла волевую победу над «Валенсией»

«Сельта» с «Валенсией» провели событийный матч второго тура чемпионата Испании. На 14-й минуте Рафа Мир в падении через себя послал мяч в сторону ворот, а Диего Лопес удачно сыграл головой и переправил мяч в сетку - 0:1. В середине тайма в течение пяти минут соперник всё перевернул - Оскар Мингеса с передачи Яго Аспаса вколотил мяч в сетку ударом с лета, а вскоре и сам ветеран завершил комбинацию - 2:1. На 45-й минуте Уго Дуро сыграл рукой в штрафной - пенальти. Все тот же Аспас пробил с 11 метров, и голкипер выручил.

Автором третьего гола у хозяев стал Франсиско Пейнадо, он здорово стрельнул издали - 3:1. Мир мог вернуть интригу, но головой направил мяч в штангу.

«Сельта» победила во втором матче кряду, а соперник пока только проигрывает на старте.