Стало известно, на каких условиях «Атлетико» арендует Ленгле у «Барселоны»

Мадридский «Атлетико» скоро объявит о подписании центрального защитника «Барселоны» Клемана Ленгле на правах аренды.

Перед уходом француз продлит контракт с «Барселоной» до 2027 года. Кроме того, по информации из обновлённого инсайдера Фабрицио Романо, в сделку не будет включена опция выкупа. «Матрасники» покроют основную часть зарплаты 29-летнего игрока в период действия аренды. В ближайшее время состоится медосмотр, после чего переход будет подтверждён официально.

Клеман Ленгле принадлежит «Барселоне» с 2018 года. В двух последних сезонах футболист выступал за английские «Астон Виллу» и «Тоттенхэм» на правах аренды.