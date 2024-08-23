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Защитник «Барселоны» перейдёт в «Атлетико»

23 Августа 2024 • 21:34 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
1 1.62 X 4.10 2 5.20
Через 21 ч. 45 мин.

Центральный защитник «Барселоны» Клеман Ленгле продолжит карьеру в мадридском «Атлетико».

Клубы согласовали условия аренды француза, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Сам игрок уже договорился с «матрасниками» ранее. В скором времени переход будет подтверждён официально.

Клеман Ленгле провёл прошлый сезон в аренде в английской «Астон Виллы», а в позапрошлой кампании выступал за «Тоттенхэм».

Контракт 29-летнего футболиста с «Барселоной» рассчитан до середины 2026 года. В составе «сине-гранатовых» центрбек провёл 160 матчей, в которых семь раз отметился голом и трижды ассистировал товарищам по команде.

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