Защитник «Барселоны» перейдёт в «Атлетико»

Центральный защитник «Барселоны» Клеман Ленгле продолжит карьеру в мадридском «Атлетико».
Клубы согласовали условия аренды француза, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Сам игрок уже договорился с «матрасниками» ранее. В скором времени переход будет подтверждён официально.
Клеман Ленгле провёл прошлый сезон в аренде в английской «Астон Виллы», а в позапрошлой кампании выступал за «Тоттенхэм».
Контракт 29-летнего футболиста с «Барселоной» рассчитан до середины 2026 года. В составе «сине-гранатовых» центрбек провёл 160 матчей, в которых семь раз отметился голом и трижды ассистировал товарищам по команде.
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