«Барселона» подписала нападающего «Жироны» Пау Виктора, сообщает пресс-служба «сине-гранатовых». 22-летний нападающий заключил с другим каталонским клубом длительный контракт на пять лет.

В системе «Барсы» молодой нападающий уже как год, прошлый сезон Виктор провёл в дубле каталонского клуба. Сумма компенсации «Жироне» за футболиста – 2,7 млн евро, уточняет портал Transfermarkt.

Основное амплуа форварда – центральный нападающий, но сыграть он может как на левом, так и на правом фланге атаки в роли вингера. Transfermarkt оценивает стоимость новичка «сине-гранатовых» в 1,5 млн евро.