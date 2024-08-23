Анчелотти — о дебюте Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу»: «Это будет очень хороший день для него»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем дебюте французского нападающего Килиана Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, столичный клуб на своём поле сыграет против «Вальядолида». Свисток о начале поединка прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Это будет очень хороший день для Мбаппе, поскольку он впервые играет на «Бернабеу» в футболке «Реала». Фанаты очень рады ему. Учитывая его качество, он будет показывать хорошую игру, и болельщикам она понравится», — приводит слова Анчелотти пресс-служба мадридского клуба.

Напомним, что в первом туре «Реал» на выезде сыграл вничью с «Мальоркой» (1:1).