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Анчелотти — о дебюте Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу»: «Это будет очень хороший день для него»

23 Августа 2024 • 16:51 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
1 1.17 X 7.70 2 16.00
25.08 18:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем дебюте французского нападающего Килиана Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, столичный клуб на своём поле сыграет против «Вальядолида». Свисток о начале поединка прозвучит в 18:00 по московскому времени. 

«Это будет очень хороший день для Мбаппе, поскольку он впервые играет на «Бернабеу» в футболке «Реала». Фанаты очень рады ему. Учитывая его качество, он будет показывать хорошую игру, и болельщикам она понравится», — приводит слова Анчелотти пресс-служба мадридского клуба.

Напомним, что в первом туре «Реал» на выезде сыграл вничью с «Мальоркой» (1:1). 

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