Анчелотти: «Эндрик чувствует себя очень хорошо, как и остальные»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о бразильском нападающем столичного клуба Эндрике.
«Эндрик чувствует себя очень хорошо, как и остальные. Он очень хорошо адаптируется. У него впечатляющие качества, и он получит заслуженное количество минут, учитывая конкуренцию в нашей команде», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».
Напомним, что 18-летний бразилец пополнил ряды мадридской команды в летнее трансферное окно. «Реал» заплатил «Палмейрасу» 47,5 миллиона евро.
В первом туре нового сезона чемпионата Испании против «Мальорки» (1:1) Эндрик остался на скамейке запасных.
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