Анчелотти: «Эндрик чувствует себя очень хорошо, как и остальные»

«Эндрик чувствует себя очень хорошо, как и остальные. Он очень хорошо адаптируется. У него впечатляющие качества, и он получит заслуженное количество минут, учитывая конкуренцию в нашей команде», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».