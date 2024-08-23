Анчелотти — о Родриго: «С ним нет проблем»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о ситуации с нападающим столичного клуба Родриго.

Ранее стало известно, что бразилец недоволен тем, что после прихода в стан «Реала» Килиана Мбаппе о нем перестали упоминать, чаще говоря о новом трио «сливочных».

«Я поговорил с ним и спросил, случилось ли что-нибудь. Он здесь очень счастлив и работает очень хорошо. Он был одним из лучших в играх на старте сезона, и с ним нет проблем», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, «Реал» на своём поле в матче второго тура чемпионата Испании сыграет против «Вальядолида».