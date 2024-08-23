Джуд Беллингем пропустит около месяца из-за травмы

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем получил травму на одной из тренировок во время подготовки к матчу второго тура чемпионата Испании против «Вальядолида», об этом сообщил главный тренер Карло Анчелотти.

Отмечается, что у хавбека выявлен подошвенный фасциит правой ноги, однако точные сроки возвращения англичанина на поле не были названы. Инсайдер Фабрицио Романо с социальной сети сообщил, что 21-летний футболист может вернуться к тренировкам в конце сентября после паузы на матчи сборных.

Беллингем сыграл в первом туре чемпионата Испании против «Мальорки» (1:1) и провел на поле 88 минут.