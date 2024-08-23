Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Джуд Беллингем пропустит около месяца из-за травмы

23 Августа 2024 • 14:57 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем получил травму на одной из тренировок во время подготовки к матчу второго тура чемпионата Испании против «Вальядолида», об этом сообщил главный тренер Карло Анчелотти.

Отмечается, что у хавбека выявлен подошвенный фасциит правой ноги, однако точные сроки возвращения англичанина на поле не были названы. Инсайдер Фабрицио Романо с социальной сети сообщил, что 21-летний футболист может вернуться к тренировкам в конце сентября после паузы на матчи сборных.

Беллингем сыграл в первом туре чемпионата Испании против «Мальорки» (1:1) и провел на поле 88 минут. 

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Родри назвал лучшего футболиста мира – это не Роналду и Месси Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории «Самый счастливый день в жизни»: Хвича сообщил радостную новость Флик выбрал новую звезду в атаку «Барселоны» Назван новый основной вратарь сборной Германии после ухода Нойера Назван лучший нападающий в истории АПЛ: Ширер – второй, Дрогба – пятый, Кантона – восьмой Стало известно, когда Соболев может перейти в «Зенит» Егор Титов назвал точный счёт матча «Зенит» — Спартак» Названа зарплата Кьезы в «Барселоне»
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги «Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Известны сроки восстановления Глушенкова Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома» Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау «Барселона» предложила 10 миллионов за звезду «Ювентуса» С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение
Спортивные новости
Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.08.24 в 20:00
Сельта Сельта
Валенсия Валенсия
2.12 3.30 3.40
Видео
23.08.24 в 22:30
Севилья Севилья
Вильярреал Вильярреал
2.27 3.40 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Августа
14:57 · Испания. Ла Лига
Джуд Беллингем пропустит около месяца из-за травмы
14:44 · Испания. Ла Лига
Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Вальядолида»
13:13 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган вернулся в «Манчестер Сити» из «Барселоны» 1 официально
13:06 · Испания. Ла Лига
Гюндоган обратился к «Барселоне»
11:46 · Испания. Ла Лига
«Реал» объявил о трансфере полузащитника официально
11:21 · Испания. Ла Лига
«Барселона» продаёт защитника - известно имя
09:49 · Испания. Ла Лига
Хамес прилетел в Мадрид для оформления трансфера
08:26 · Испания. Ла Лига
«Реал» подписал белорусского полузащитника
07:57 · Англия. Премьер-лига
Палмер выбрал между Мбаппе и Винисиусом лучшего футболиста мира
06:58 · Англия. Премьер-лига
Палмер назвал игрока с лучшим пасом
06:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» нацелились на игрока «Барселоны» 1 слухи
05:46 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» надеются зарегистрировать Ольмо после продажи Файе
05:34 · Испания. Ла Лига
Ривалдо: «Родриго не уступает Мбаппе, Винисиусу и Беллингему»
05:16 · Англия. Премьер-лига
Галлахер рассказал, как Триппьер помог ему решиться на переход в «Атлетико»
05:05 · Англия. Премьер-лига
Палмер выбрал между Мбаппе и Руни
04:54 · Испания. Ла Лига
Болельщики «Атлетико» раскупают футболки Альвареса – новичок превзошёл Гризманна по популярности
04:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» выдвинул «Барселоне» требование по Канселу
03:58 · Испания. Ла Лига
«Барселона» продаёт защитника за 16 млн евро
03:39 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» вновь пытается вернуть Канселу
00:22 · Англия. Премьер-лига
Ривалдо – об уходе Гюндогана из «Барселоны»: «От этого выиграет только «Манчестер Сити»
00:02 · Испания. Ла Лига
Ривалдо высказался о решении «Барселоны» отправить Роке в аренду
22 Августа
23:42 · Италия. Серия А
Стало известно, какую сумму «Барселона» предложит за Кьезу слухи
23:12 · Испания. Ла Лига
«Барселона» пыталась продать де Йонга слухи
22:39 · Испания. Ла Лига
Флик хочет отправить в аренду восходящую звезду «Барселоны»
21:57 · Испания. Ла Лига
Куртуа заявил, что не вернётся в сборную Бельгии, пока её тренирует Тедеско
Все новости
Рекомендуем