Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Вальядолида»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура чемпионата Испании против «Вальядолида».
«Мы хорошо подготовились к игре на этой неделе. Мы поработали над тем, что не получилось в игре с «Мальоркой». Мы прекрасно поняли, что произошло, и постарались это исправить. Матч с «Вальядолидом» станет хорошим испытанием», — приводит слова Анчелотти пресс-служба «Реала».
Напомним, что игра пройдёт в воскресенье, 25 августа, на «Сантьяго Бернабеу». Свисток о начале поединка прозвучит в 18:00 по московскому времени. В первом туре «Реал» на выезде сыграл вничью с «Мальоркой» (1:1).
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