Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Вальядолида»

«Мы хорошо подготовились к игре на этой неделе. Мы поработали над тем, что не получилось в игре с «Мальоркой». Мы прекрасно поняли, что произошло, и постарались это исправить. Матч с «Вальядолидом» станет хорошим испытанием», — приводит слова Анчелотти пресс-служба «Реала».