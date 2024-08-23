Гюндоган обратился к «Барселоне»

Полузащитник Илкай Гюндоган попрощался с каталонской «Барселоной», за которую провел прошлый сезон. 33-летний немец возвращается в «Манчестер Сити».
«Прошел один год, настало время прощаться. Я пришел в «Барселону» за новым вызовом. В матчах за этот клуб я отдавал все свои силы. Если мой уход поможет «Барсе» в финансовом плане, то будет не так печально. Я хочу поблагодарить «Барселону» за опыт и воспоминания, которые навсегда останутся со мной. Желаю клубу всего самого лучшего», - написал футболист в социальных сетях.
В прошлом сезоне Илкай сыграл 51 матч за каталонцев, забил пять мячей и сделал 14 ассистов.
Бан пользователя