Мадридский «Реал» отправил в аренду полузащитника Марио Мартина, об этом отрапортовала пресс-служба «королевского» клуба. Новым местом работы 20-летнего футболиста стал «Вальядолид». Арендный договор между сторонами рассчитан до середины следующего года.

Мартин – воспитанник футбольной академии «сливочных». С 2021 года полузащитник выступал за «Реал Кастилью», а в прошлом году принял участие в четырех поединках первой команды «Реала».

Добавим, что в стартовом туре нового розыгрыша чемпионата Испании «Вальядолид» отпраздновал минимальную победу над каталонским «Эспаньолом» со счетом 1:0.