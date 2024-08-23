«Барселона» продаёт защитника - известно имя

Сенегальский защитник Микаил Файе близок к уходу из каталонской «Барселоны», рапортует посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.

Как сообщает журналист, африканский футболист продолжит карьеру в чемпионате Франции. Файе подпишет трудовое соглашение с «Ренном». Сумма сделки составит 12 миллионов евро, также будут прописаны бонусы в размере четырех миллионов. Сегодня, 23 августа, защитник отправится во Францию.

Романо также отмечает, что «сине-гранатовые» оставили за собой право обратного выкупа футболиста за 35 миллионов евро через один год и за 40 - через два года.