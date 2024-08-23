Хамес прилетел в Мадрид для оформления трансфера

Бывший полузащитник «Реала» Хамес Родригес близок к возвращению в чемпионат Испании. Как информирует газета Marca, колумбийский футболист прибыл в Мадрид для оформления трансфера в «Райо Вальекано».

Последним местом работы 33-летнего хавбека был бразильский «Сан-Паулу». В настоящий момент Родригес находится в статусе свободного агента.

Напомним, что Хамес отлично проявил себя на недавнем Кубке Америки - 2024. Полузащитник был признан лучшим футболистом престижного турнира.

В ближайшем поединке чемпионата Испании «Райо Вальекано» на выезде встретится с «Хетафе».