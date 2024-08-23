«Реал» подписал белорусского полузащитника

Белорусский полузащитник Алексей Майоров перешел из «Серданьолы» в мадридский «Реал». Об этом рапортует в социальных сетях аккаунт Real Madrid Fabrica.

Как стало известно источнику, 12-летний футболист будет выступать за команду «сливочных» до 13 лет. В прошлом сезоне Майоров принял участие в 22 поединках и отметился 59 забитыми мячами.

«Реал» в первом туре чемпионата Испании расписал мировую с «Мальоркой» со счетом 1:1. В следующем поединке Ла Лиги подопечным Карло Анчелотти будет противостоять «Вальядолид». Встреча состоится в воскресенье, 25 августа.