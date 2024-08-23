В «Барселоне» надеются зарегистрировать Ольмо после продажи Файе

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо продолжает ждать, когда клуб зарегистрирует его для участия в матчах.

26-летний чемпион Европы был приобретён каталонским грандом у немецкого «РБ Лейпцига» 9 августа. В настоящий момент футболисту не позволено принимать участие в поединках из-за отсутствия регистрации. Чтобы решить проблему, «Барселона» нуждается в привлечении прибыли от расставания с игроками.

Как сообщает Mundo Deportivo, возможность официально внести Ольмо в заявку может появиться у «сине-гранатовых» после продажи молодого защитника Микаила Файе в «Ренн». Во всяком случае, именно на это рассчитывает руководство «Барселоны».

Если всё пройдёт успешно, Дани Ольмо сможет дебютировать за каталонцев в субботнем матче против «Атлетика» Бильбао.