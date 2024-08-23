Ривалдо: «Родриго не уступает Мбаппе, Винисиусу и Беллингему»

Легендарный бразильский экс-футболист Ривалдо считает, что нападающего мадридского «Реала» Родриго недооценивают.

В прессе постоянно отзываются о 23-летнем игроке как о «четвёртом лишнем» в звёздной атаке «сливочных». С этим категорически не согласен чемпион мира Ривалдо, в своё время поигравший в Испании за «Депортиво» и «Барселону».

«Родриго находится на том же уровне, что Мбаппе, Винисиус и Беллингем. Я считаю несправедливым тот факт, что мы не ставим его в один ряд с ними», – цитирует Madrid Xtra обладателя «Золотого мяча» 1999 года.

25 августа «Реал» примет на своём поле «Вальядолид» в матче второго тура Ла Лиги.