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Болельщики «Атлетико» раскупают футболки Альвареса – новичок превзошёл Гризманна по популярности

23 Августа 2024 • 04:54 Комментировать
Атлетико М
...
Жирона
1 1.60 X 4.20 2 5.30
25.08 22:30

Болельщики мадридского «Атлетико» в восторге от подписания нападающего Хулиана Альвареса.

«Матрасники» купили аргентинца у «Манчестер Сити» за 75 млн евро с возможными бонусами в размере ещё 20 млн. По информации Marca, футболки с фамилией звёздного новичка стали с большим отрывом самыми продаваемыми в магазине клубной атрибутики «Атлетико» – более 70% от общего количества продаж за последнее время. Второй по популярности – Антуан Гризманн, лучший бомбардир в истории клуба.

Команда Диего Симеоне сыграла вничью с «Вильярреалом» (2:2) в матче первого тура Ла Лиги. 25 августа мадридцы примут в родных стенах «Жирону».

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Атлетико Мадрид Антуан Гризманн Хулиан Альварес ещё теги

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