Болельщики «Атлетико» раскупают футболки Альвареса – новичок превзошёл Гризманна по популярности

Болельщики мадридского «Атлетико» в восторге от подписания нападающего Хулиана Альвареса.

«Матрасники» купили аргентинца у «Манчестер Сити» за 75 млн евро с возможными бонусами в размере ещё 20 млн. По информации Marca, футболки с фамилией звёздного новичка стали с большим отрывом самыми продаваемыми в магазине клубной атрибутики «Атлетико» – более 70% от общего количества продаж за последнее время. Второй по популярности – Антуан Гризманн, лучший бомбардир в истории клуба.

Команда Диего Симеоне сыграла вничью с «Вильярреалом» (2:2) в матче первого тура Ла Лиги. 25 августа мадридцы примут в родных стенах «Жирону».