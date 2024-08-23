«Барселона» продаёт защитника за 16 млн евро

Центральный защитник «Барселоны» Микаил Файе продолжит карьеру в «Ренне».

Французский клуб достиг договорённости с каталонцами по условиям перехода 20-летнего сенегальца. Согласно данным инсайдера Николо Скиры, «Ренн» заплатит «Барселоне» за Файе 12 млн евро, ещё 4 млн «сине-гранатовые» получат в виде бонусов. В сделку включён и пункт первоочерёдного обратного выкупа: в будущем «Барса» сможет вернуть игрока за 40 млн евро, если посчитает нужным.

Микаил Файе так и не дебютировал за первую команду гранда Ла Лиги. В составе дубля он провёл 35 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами.