Ривалдо высказался о решении «Барселоны» отправить Роке в аренду

Знаменитый экс-футболист «Барселоны» Ривалдо высоко оценивает перспективы своего соотечественника Витора Роке.

19-летний бразилец, как ожидается, скоро отправится в «Бетис» на правах аренды.

«Бетис» – отличная команда. Думаю, Роке проявит себя в Ла Лиге и покажет, насколько он хорош. Выступление в одном чемпионате с «Барселоной» будет для него отличным стимулом. Он захочет доказать, что в «Барсе» поторопились отпускать его в аренду. У Витора есть всё, чтобы преуспеть», – приводит Mundo Deportivo слова Ривалдо.

Витор Роке отметился двумя забитыми голами за «Барселону», проведя 16 матчей.