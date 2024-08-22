Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» пыталась продать де Йонга слухи

22 Августа 2024 • 23:12 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
1 1.62 X 4.10 2 5.20
24.08 20:00

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг мог покинуть клуб этим летом.

Каталонцам необходимо расстаться с кем-то из высокооплачиваемых игроков для решения финансовых трудностей. Таким игроком мог стать де Йонг, которого, по информации Relevo, «Барселона» пыталась продать в ходе текущего трансферного периода. Сделать это не удалось из-за травмы хавбека, выведшей его из строя на неопределённый срок.

Френки де Йонг не появляется на поле с апрельского матча против мадридского «Реала». Контракт 27-летнего футболиста рассчитан до середины 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 70 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Августа
00:22
Ривалдо – об уходе Гюндогана из «Барселоны»: «От этого выиграет только «Манчестер Сити»
22 Августа
23:42
Стало известно, какую сумму «Барселона» предложит за Кьезу
23:12
«Барселона» пыталась продать де Йонга
22:39
Флик хочет отправить в аренду восходящую звезду «Барселоны»
06:17
«Барселона» претендует на олимпийского чемпиона
05:15
«Барселона» зарегистрирует Ольмо в четверг, после чего займётся трансфером Кьезы
04:46
Флик настаивает на переходе Кьезы в «Барселону»
04:28
Витор Роке сменит «Барселону» на другой клуб Ла Лиги 1
04:19
«Барселона» готова продать Кристенсена
04:01
«Барселона» отказывается платить 15 млн евро за Кьезу 1
01:06
Названа зарплата Кьезы в «Барселоне»
00:45
Тер Штеген отреагировал на уход Нойера из сборной Германии
00:09
Деку хочет видеть Санчо в «Барселоне» 1
21 Августа
22:48
Защитник «Барселоны» задумался об уходе 1
04:24
«Барселона» отпускает Гюндогана только из-за финансовых трудностей 2
03:43
Леау принял решение по трансферу в «Барселону» 5
20 Августа
23:32
В «Барселоне» приняли решение по молодому Пабло Торре
22:17
Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия решил, где хочет продолжить карьеру
21:53
Кроос прокомментировал новость об уходе Гюндогана из «Барселоны»
21:41
Деку – болельщику: «Нико Уильямс не хочет в «Барселону», но мы подпишем другого игрока» 10
21:02
«Барселона» не подпишет опорника, в клубе намерены усилить две другие позиции
11:05
«Барселона» начала переговоры со звездой «Ювентуса» 5
10:35
В «Барселоне» остались недовольны поведением Канселу
08:08
Гюндоган не намерен переезжать в Саудовскую Аравию 1
07:33
Судьба Роке решится в ближайшее время – на игрока «Барселоны» претендуют два клуба
06:48
Стало известно, при каком условии «Манчестер Сити» вернёт Гюндогана
00:11
Названы претенденты на Гюндогана, который решил покинуть «Барселону»
19 Августа
23:22
Стало известно, почему Гюндоган хочет уйти из «Барселоны»
23:02
Форвард «Барселоны» Роке решил, в какой клуб хотел бы перейти 1
22:42
Гюндоган хочет уйти из «Барселоны», но ещё может остаться
12:55
Ольмо усиленно тренируется в надежде дебютировать за «Барселону» в ближайшем матче
11:42
«Ньюкасл» запланировал трансфер дорогостоящего игрока «Барселоны»
10:49
«Барселона» назвала «Спортингу» стоимость Роке 2
10:24
«Барселона» близка к продаже Витора Роке – названы условия
10:00
Герой Олимпиады Фермин Лопес возвращается в состав «Барселоны»
06:05
«Барселона» определила трёх игроков, с которыми расстанется этим летом 1
03:13
Уокер выбрал между Ямалем, Мбаппе и Винисиусом 8
02:21
Будущее Гюндогана в «Барселоне» остаётся неопределённым
18 Августа
03:36
Инсайдер Романо назвал главных претендентов на Комана 1
03:14
Гюндоган может вернуться в «Манчестер Сити»
15 Августа
04:33
Стало известно, когда Ольмо сможет дебютировать за «Барселону»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК Б
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Родри назвал лучшего футболиста мира – это не Роналду и Месси Промес хочет вернуться в «Спартак» Орлов назвал игрока, который не оправдывает ожиданий в «Зените» Флик выбрал новую звезду в атаку «Барселоны» Назван лучший нападающий в истории АПЛ: Ширер – второй, Дрогба – пятый, Кантона – восьмой Назван новый основной вратарь сборной Германии после ухода Нойера Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Стало известно, когда Соболев может перейти в «Зенит» Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги «Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Известны сроки восстановления Глушенкова Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома» «Барселона» предложила 10 миллионов за звезду «Ювентуса» Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение
Спортивные новости
Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Синнер переиграл Тиафо и стал победителем турнира в Цинциннати Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.08.24 в 20:00
Сельта Сельта
Валенсия Валенсия
2.12 3.30 3.40
Видео
23.08.24 в 22:30
Севилья Севилья
Вильярреал Вильярреал
2.27 3.40 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Августа
00:22 · Англия. Премьер-лига
Ривалдо – об уходе Гюндогана из «Барселоны»: «От этого выиграет только «Манчестер Сити»
00:02 · Испания. Ла Лига
Ривалдо высказался о решении «Барселоны» отправить Роке в аренду
22 Августа
23:42 · Италия. Серия А
Стало известно, какую сумму «Барселона» предложит за Кьезу слухи
23:12 · Испания. Ла Лига
«Барселона» пыталась продать де Йонга слухи
22:39 · Испания. Ла Лига
Флик хочет отправить в аренду восходящую звезду «Барселоны»
21:57 · Испания. Ла Лига
Куртуа заявил, что не вернётся в сборную Бельгии, пока её тренирует Тедеско
21:18 · Англия. Премьер-лига
Артета сыграл ключевую роль в будущем переходе Мерино в «Арсенал»
20:10 · Италия. Серия А
«Барселона» в четверг может сделать первое предложение по Кьезе слухи
19:02 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Мерино подпишет четырёхлетний контракт с «Арсеналом»
18:11 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Прекрасно понимаю, почему «Локомотив» не отпускает Тикнизяна»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Рабио стал самым дорогим свободным агентом в мире, Антон Миранчук – в десятке
14:29 · Англия. Премьер-лига
Джанашия прокомментировал возможный переход Мамардашвили в «Ливерпуль»
12:35 · Англия. Премьер-лига
Мамардашвили переходит в «Ливерпуль», но будет играть за другой клуб
12:29 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может отпустить полузащитника в Англию
09:55 · Англия. Премьер-лига
Названа причина, почему «Барселона» не подписала Канселу
09:39 · Испания. Ла Лига
«Манчестер Сити» согласовал продажу Канселу
08:27 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» купил нападающего за 14 миллионов официально
08:21 · Англия. Премьер-лига
Галлахер обратился к «Челси» после ухода в «Атлетико»
08:08 · Англия. Премьер-лига
Азар - второй, Погба - четвёртый: Назван самый провальный трансфер в истории 5
07:59 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган прибыл в Манчестер
06:17 · Испания. Ла Лига
«Барселона» претендует на олимпийского чемпиона
05:35 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо поделился информацией о переговорах «Арсенала» и «Реал Сосьедада» по Мерино
05:15 · Италия. Серия А
«Барселона» зарегистрирует Ольмо в четверг, после чего займётся трансфером Кьезы слухи
04:57 · Испания. Ла Лига
Больше 30 тысяч зрителей посетили презентацию Альвареса, Галлахера и других новичков «Атлетико»
04:46 · Италия. Серия А
Флик настаивает на переходе Кьезы в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем