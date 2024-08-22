«Барселона» пыталась продать де Йонга

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг мог покинуть клуб этим летом.

Каталонцам необходимо расстаться с кем-то из высокооплачиваемых игроков для решения финансовых трудностей. Таким игроком мог стать де Йонг, которого, по информации Relevo, «Барселона» пыталась продать в ходе текущего трансферного периода. Сделать это не удалось из-за травмы хавбека, выведшей его из строя на неопределённый срок.

Френки де Йонг не появляется на поле с апрельского матча против мадридского «Реала». Контракт 27-летнего футболиста рассчитан до середины 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 70 млн евро.