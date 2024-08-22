Флик хочет отправить в аренду восходящую звезду «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик одобряет уход Эктора Форта в аренду.

18-летний футболист дебютировал за первую команду «сине-гранатовых» в январе текущего года. Испанец вряд ли сможет претендовать на место в старте в текущей кампании, однако уходить не собирается. При этом, согласно сведениям журналиста Виктора Наварро, рулевой каталонцев Флик был бы рад отправить Форта в аренду – немецкий специалист считает, что это пошло бы на пользу перспективному игроку.

На счету Эктора Форта три результативные передачи в десяти матчах за «Барселону». В поединке первого тура нового розыгрыша Ла Лиги против «Валенсии» юный защитник остался на скамейке запасных.