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Куртуа заявил, что не вернётся в сборную Бельгии, пока её тренирует Тедеско

22 Августа 2024 • 21:57 Комментировать

Опытный бельгийский голкипер Тибо Куртуа заявил, что не собирается возвращаться в национальную команду Бельгии до тех пор, пока её возглавляет тренер Доменико Тедеско.

«После длительных раздумий принял решение не возвращаться в сборную Бельгии, пока её тренирует он. Принимаю на себя в этом вопросе долю ответственности. Моё отсутствие доверия к этому тренеру не способствовало бы сохранению необходимой атмосферы в команде», - пишет Тибо в своей соцсети.

На минувшем Евро-2024 в Германии бельгийцы с трудом вышли из группы, а после на первой же стадии плей-офф попали на сборную Франции, где проиграли из-за автогола с минимальным счётом.

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Сборная Бельгии Тибо Куртуа Доменико Тедеско ещё теги
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