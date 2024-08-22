«Манчестер Сити» согласовал продажу Канселу

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу близок к переезду в чемпионат Саудовской Аравии. Согласно данным City Report, 30-летнего португальского латераля подпишет «Аль-Хиляль».

Сумма потенциальной сделки оценивается в 35 миллионов евро. Клубы провели очередной этап переговоров и пришли к договоренности по трансферу.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 Канселу выступал на правах аренды за каталонскую «Барселону». Португалец принял участие в 42 поединках «сине-гранатовых», записав на свой счет четыре забитых мяча и пять голевых передач.

В «Сити» Жоау перешел летом 2019 года из туринского «Ювентуса». Сумма трансфера составила 65 миллионов евро.