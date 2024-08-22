Испанский «Вильярреал» усилил атакующую линию команды, подписав французского форварда Тьерно Барри. До переезда в Ла Лигу 21-летний нападающий защищал цвета швейцарского «Базеля».

Как сообщается на официальном сайте «жёлтой субмарины», стороны заключили долгосрочный контракт, который рассчитан до середины 2029 года. За трансфер Барри руководство «Вильярреала» заплатило «Базелю» 14 миллионов евро.

В стартовавшем сезоне нападающий провел четыре встречи за швейцарскую команду. Барри записал на свой счет восемь забитых мячей.

Ближайший матч «Вильярреал» сыграет с «Севильей».