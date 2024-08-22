«Барселона» претендует на олимпийского чемпиона

Правый защитник «Альмерии» Марк Пубиль попал в сферу интересов «Барселоны».

На 21-летнего футболиста также претендовала «Аталанта», однако переговоры с итальянским клубом зашли в тупик. По информации Gol, «Барселона» может предпринять попытку подписания Пубиля уже в скором времени. Делами испанца занимается тот же агент, что и у Федерико Кьезы, с которым каталонцы уже обсуждают потенциальное сотрудничество.

Трансферная стоимость Марка Пубиля, по версии Transfermarkt, составляет 4 млн евро. В прошедшем сезоне латераль не помог «Альмерии» спастись от вылета из Ла Лиги.

В текущем месяце Пубиль выиграл золото Олимпиады в составе олимпийской сборной Испании. Игрок принял участие в пяти матчах турнира, отметившись одним забитым голом.