Больше 30 тысяч зрителей посетили презентацию Альвареса, Галлахера и других новичков «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» представил публике свои летние подписания.

Ряды «матрасников» в текущее трансферное окно пополнили Хулиан Альварес, Конор Галлахер, Робин ле Норман и Александр Сорлот. Суммарная стоимость трансферов всех четырёх новичков оценивается почти в 200 млн евро.

В среду все вышеперечисленные футболисты были представлены публике на стадионе «Метрополитано». По сведениям испанских СМИ, презентацию посетили больше 30 тысяч болельщиков.

Напомним, Хулиан Альварес был куплен у «Манчестер Сити», а Конор Галлахер перебрался из «Челси». Робина ле Нормана и Александра Сорлота «Атлетико» купил у «Реал Сосьедада» и «Вильярреала» соответственно.