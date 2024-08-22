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Больше 30 тысяч зрителей посетили презентацию Альвареса, Галлахера и других новичков «Атлетико»

22 Августа 2024 • 04:57 Комментировать
Атлетико М
...
Жирона
25.08 22:30

Мадридский «Атлетико» представил публике свои летние подписания.

Ряды «матрасников» в текущее трансферное окно пополнили Хулиан Альварес, Конор Галлахер, Робин ле Норман и Александр Сорлот. Суммарная стоимость трансферов всех четырёх новичков оценивается почти в 200 млн евро.

В среду все вышеперечисленные футболисты были представлены публике на стадионе «Метрополитано». По сведениям испанских СМИ, презентацию посетили больше 30 тысяч болельщиков.

Напомним, Хулиан Альварес был куплен у «Манчестер Сити», а Конор Галлахер перебрался из «Челси». Робина ле Нормана и Александра Сорлота «Атлетико» купил у «Реал Сосьедада» и «Вильярреала» соответственно.

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Атлетико Мадрид Конор Галлахер Хулиан Альварес Александр Сорлот Робин ле Норман ещё теги

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