Витор Роке сменит «Барселону» на другой клуб Ла Лиги

Нападающий «Барселоны» Витор Роке близок к переходу в «Бетис».

Севильский клуб почти достиг договорённости с «сине-гранатовыми» по аренде бразильца, сообщается в отчёте инсайдера Фабрицио Романо. Сторонам остаётся урегулировать лишь несколько деталей, одна из которых – длительность арендного соглашения. Не исключено, что Роке отправится в «Бетис» на два сезона, а не на один. 19-летний футболист уже одобрил свой переход и ждёт зелёного света от «Барселоны».

Витор Роке был приобретён каталонцами у бразильского «Атлетико Паранаэнсе» за 40 млн евро в январе. Контракт форварда рассчитан до 2031 года.