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Витор Роке сменит «Барселону» на другой клуб Ла Лиги

22 Августа 2024 • 04:28 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
1 1.62 X 4.10 2 5.20
24.08 20:00

Нападающий «Барселоны» Витор Роке близок к переходу в «Бетис».

Севильский клуб почти достиг договорённости с «сине-гранатовыми» по аренде бразильца, сообщается в отчёте инсайдера Фабрицио Романо. Сторонам остаётся урегулировать лишь несколько деталей, одна из которых – длительность арендного соглашения. Не исключено, что Роке отправится в «Бетис» на два сезона, а не на один. 19-летний футболист уже одобрил свой переход и ждёт зелёного света от «Барселоны».

Витор Роке был приобретён каталонцами у бразильского «Атлетико Паранаэнсе» за 40 млн евро в январе. Контракт форварда рассчитан до 2031 года.

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