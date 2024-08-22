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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Фермин Лопес может схлопотать дисквалификацию

22 Августа 2024 • 00:36 Комментировать

Мы уже сообщали о том, как «спалился» Фермин Лопес - игрок «Барселоны» решил посмотреть матч клуба при помощи пиратского стрима. И теперь он может поплатиться за это дисквалификацией.

Испанская федерация футбола очень трепетно относится к вещам, связанным с пиратством, и теперь рассматривает возможность показательной дисквалификации игрока - чтобы другим неповадно было. В этом случае он может пропустить один или даже два тура испанского чемпионата.

В следующем туре испанского чемпионата  «Барселона» сыграет с «Атлетиком». Затем ей предстоит гостевой матч в Мадриде - но не с «Реалом» или «Атлетико», а со скромным «Райо Вальекано».


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фермин Лопес
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