​Фермин Лопес может схлопотать дисквалификацию

Мы уже сообщали о том, как «спалился» Фермин Лопес - игрок «Барселоны» решил посмотреть матч клуба при помощи пиратского стрима. И теперь он может поплатиться за это дисквалификацией.

Испанская федерация футбола очень трепетно относится к вещам, связанным с пиратством, и теперь рассматривает возможность показательной дисквалификации игрока - чтобы другим неповадно было. В этом случае он может пропустить один или даже два тура испанского чемпионата.

В следующем туре испанского чемпионата «Барселона» сыграет с «Атлетиком». Затем ей предстоит гостевой матч в Мадриде - но не с «Реалом» или «Атлетико», а со скромным «Райо Вальекано».