Галлахер заговорил по-испански на презентации в «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Конор Галлахер обратился к болельщикам на испанском языке.

В среду «матрасники» официально объявили о переходе англичанина из «Челси». В этот же день хавбек был представлен публике на «Метрополитано». Игрок обратился к зрителям на испанском языке: «Привет, я не слишком хорошо говорю по-испански, но я очень счастлив. Aupa Atleti!» – заявил новичок мадридцев.

Конор Галлахер никогда не выступал за пределами Англии до перехода в «Атлетико». Стоимость трансфера 24-летнего футболиста оценивается в 42 млн евро. Воспитанник «синих» заключил с клубом Ла Лиги контракт сроком до 2029 года.