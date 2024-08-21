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Галлахер заговорил по-испански на презентации в «Атлетико»

21 Августа 2024 • 23:31 Комментировать
Атлетико М
...
Жирона
25.08 22:30

Полузащитник мадридского «Атлетико» Конор Галлахер обратился к болельщикам на испанском языке.

В среду «матрасники» официально объявили о переходе англичанина из «Челси». В этот же день хавбек был представлен публике на «Метрополитано». Игрок обратился к зрителям на испанском языке: «Привет, я не слишком хорошо говорю по-испански, но я очень счастлив. Aupa Atleti!» – заявил новичок мадридцев.

Конор Галлахер никогда не выступал за пределами Англии до перехода в «Атлетико». Стоимость трансфера 24-летнего футболиста оценивается в 42 млн евро. Воспитанник «синих» заключил с клубом Ла Лиги контракт сроком до 2029 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Конор Галлахер ещё теги

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