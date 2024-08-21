Защитник «Барселоны» задумался об уходе

Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен допускает свой уход из клуба.

Датчанин не всегда попадает в стартовый состав «сине-гранатовых», и в матче первого тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:1) его игровое время ограничилось 27 минутами. По данным Mundo Deportivo, Кристенсен не исключает, что покинет «Барселону». 28-летний футболист вполне может принять предложение от другого клуба, если оно покажется ему привлекательным в спортивном и экономическом плане.

Андреас Кристенсен пополнил ряды «сине-гранатовых» летом 2022 года, перебравшись из «Челси» на правах свободного агента. Контракт игрока с каталонским грандом рассчитан до середины 2026 года.