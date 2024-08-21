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Назван фаворит в борьбе за Хуммельса

21 Августа 2024 • 22:18 Комментировать
Осасуна
...
Мальорка
24.08 18:00

Бывший центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс продолжает поиски нового клуба.

Фаворитом в гонке за 35-летним ветераном в настоящий момент считается «Мальорка», информирует инсайдер Флориан Плеттенберг. В среду стороны провели конкретные переговоры, и уже в скором времени испанский клуб должен достичь договорённости с именитым немецким игроком, который планирует принять итоговое решение по своему будущему в ближайшие дни.

Матс Хуммельс находится в статусе свободного агента с начала июля, когда истёк его контракт с «Боруссией» Дортмунд.

В споре за экс-центрбека сборной Германии по-прежнему участвует английский «Брайтон».

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ОСАСУНА МАЛЬОРКА
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