Родриго не собирается быть в тени звёздного трио БМВ

Бразильский форвард Родриго не собирается уходить на второй план после прихода в команду звездного француза Килиана Мбаппе. Атакующее трио «сливочных» в прессе сокращенно назвали БМВ, проигнорировав бразильца.

«Мне нравится, как развивается наша команда. Люди говорят о трио Беллингем – Мбаппе – Винисиус, но им придется добавить туда еще букву «Р». В «Реале» есть атакующий квартет и остальная команда. Для коллектива важен каждый на поле», - передает слова Родриго A Bola.

В стартовом туре чемпионата Испании «Реал» на выезде встречался с «Мальоркой». Матч завершился вничью со счетом 1:1. Единственный гол в составе «сливочных» забил Родриго.