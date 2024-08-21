Вратарь «Реала» Лунин решил, где проведёт новый сезон

Украинский вратарь Андрей Лунин продолжит карьеру в своем нынешнем клубе – мадридском «Реале». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как стало известно журналистам, 25-летний голкипер решил остаться в стане «сливочных», несмотря на недовольство количеством игровой практики. Первым номером команды является бельгиец Тибо Куртуа.

Срок действующего контракта Лунина с «королевским» клубом рассчитан до лета следующего года. В прошлом сезоне Андрей провел 31 поединок за «Реал», в 12 из которых сохранил свои владения на замке. Трансферная стоимость украинца оценивается в 25 миллионов евро.