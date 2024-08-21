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Чемпионат Испании. Ла Лига

Маффео: «Я молился, когда на меня бежали Мбаппе, Винисиус и Беллингем»

21 Августа 2024 • 09:08 Комментировать

Защитник Пабло Маффео, играющий за «Мальорку», высказался о домашнем поединке с мадридским «Реалом» в первом туре чемпионата Испании. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Когда на меня бежали Мбаппе, Винисиус, Беллингем и Родриго, я стал молиться. Но мне было приятно противостоять таким футболистам. На следующий день после игры у меня не было сил пошевелиться», - передает слова футболиста Madrid Universal.

Напомним, что Мбаппе пополнил ряды «королевского» клуба этим летом, перейдя из «ПСЖ» на правах свободного агента. Француз подписал со «сливочными» контракт на пять лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Мальорка Килиан Мбаппе Пабло Маффео Джуд Беллингем ещё теги
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