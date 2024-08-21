Шалимов рассказал, как «Реалу» использовать Мбаппе

Экс-рулевой «Краснодара» Игорь Шалимов высказал мнение о дебютном поединке нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в чемпионате Испании. В первом туре «сливочные» расписали ничью с «Мальоркой» со счетом 1:1.
«Честно говоря, мне не то чтобы не понравилось. Мбаппе на позиции центрального нападающего… Мне кажется, это не его позиция. Он должен быть левее, где играет Винисиус», - поделился мнением специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что Мбаппе присоединился к мадридскому гранду этим летом. Француз перешел из «ПСЖ» на правах свободного агента, подписав пятилетнее трудовое соглашение.
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