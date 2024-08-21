Игрок «Реала» перепутал скамейки в матче с «Мальоркой»

Центральный защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо едва не расположился на скамейке соперников.

В воскресенье «сливочные» проводили выездной матч первого тура Ла Лиги против «Мальорки». 27-летний футболист на поле так и не появился, но, возможно, был готов сыграть за команду оппонентов. Как сообщает Madrid Xtra, перед началом второго тайма Вальехо направился к пустой скамейке запасных «Мальорки» – его остановил только работник стадиона. Испанец со смехом развернулся и пошёл к одноклубникам.

Встреча «Мальорки» и «Реала» завершилась вничью – 1:1.

Хесус Вальехо не принимал участия в официальных матчах «Реала» с апреля 2023 года. Прошлый сезон футболист провёл в аренде в «Гранаде».