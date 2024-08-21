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Чемпионат Испании. Ла Лига

На Хуммельса нацелился клуб Ла Лиги

21 Августа 2024 • 05:59 Комментировать
Эспаньол
...
Реал Сосьедад
24.08 22:30

Центральный защитник Матс Хуммельс, на данный момент не имеющий клуба, получил предложение из Испании.

Бывший футболист дортмундской «Боруссии» находится в статусе свободного агента с начала прошлого месяца. Интерес к немецкому центрбеку приписывался огромному множеству европейских клубов, но 35-летний ветеран по-прежнему не определился со своим будущим. Как сообщает Transfermarkt, ссылаясь на Noticias de Gipuzkoa, Хуммельса хотят видеть в «Реал Сосьедаде». Пока неясно, насколько серьёзны намерения «бело-голубых».

Главными претендентами на Матса Хуммельса в последние недели считались итальянская «Болонья» и английский «Брайтон».

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