На Хуммельса нацелился клуб Ла Лиги

Центральный защитник Матс Хуммельс, на данный момент не имеющий клуба, получил предложение из Испании.

Бывший футболист дортмундской «Боруссии» находится в статусе свободного агента с начала прошлого месяца. Интерес к немецкому центрбеку приписывался огромному множеству европейских клубов, но 35-летний ветеран по-прежнему не определился со своим будущим. Как сообщает Transfermarkt, ссылаясь на Noticias de Gipuzkoa, Хуммельса хотят видеть в «Реал Сосьедаде». Пока неясно, насколько серьёзны намерения «бело-голубых».

Главными претендентами на Матса Хуммельса в последние недели считались итальянская «Болонья» и английский «Брайтон».