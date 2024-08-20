В «Барселоне» приняли решение по молодому Пабло Торре

Полузащитник «Барселоны» Пабло Торре может остаться в клубе в нынешнем сезоне.

21-летний футболист провёл прошлую кампанию в «Жироне» на правах аренды, но играл нерегулярно – всего пять появлений в стартовом составе. В первом матче нового розыгрыша Ла Лиги хавбек также на поле не появился – Ханс-Дитер Флик оставил его на скамейке запасных. Тем не менее, как информирует Diario Sport, в «Барселоне» хотят сохранить Торре. Если же игрок лично попросит отпустить его в аренду, то препятствовать его временному уходу не станут.

Пабло Торре был куплен «Барселоной» летом 2022 года у «Расинга» за 5 млн евро. На счету испанца один забитый гол и один ассист в 13 матчах за первую команду «сине-гранатовых».