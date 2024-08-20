Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия решил, где хочет продолжить карьеру

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры.

23-летний футболист хотел бы вернуться в «Жирону», в которой провёл прошлый сезон на правах аренды, сообщает журналист Ниль Сола. Главный тренер «бело-красных» Мичел поддерживает идею подписания олимпийского чемпиона, и клуб предпримет максимальные усилия, чтобы сделка состоялась до закрытия летнего трансферного окна.

Эрик Гарсия принадлежит «Барселоне» с момента перехода из «Манчестер Сити» в 2021 году. Стоимость испанца оценивается экспертами Transfermarkt в 20 млн евро, а его контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2026 года.