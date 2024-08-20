Левый защитник Маркос Акунья вернулся в Аргентину. 32-летний футболист продолжит карьеру в одном из самых известных клубов своей родной страны – в «Ривер Плейте». Контракт между сторонами подписан до конца 2027 календарного года.

Акунья провёл в Европе семь последних лет карьеры. С 2017 по 2020 годы играл в Лиссабоне за местный «Спортинг». Потом переехал в соседнюю Испанию и четыре года отыграл в «Севилье».

В активе Акуньи 59 матчей за сборную Аргентины во всех турнирах, он стал чемпионом мира и дважды обладателем Кубка Америки. На данный момент портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.