Деку – болельщику: «Нико Уильямс не хочет в «Барселону», но мы подпишем другого игрока»

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос болельщика о сорвавшемся трансфере Нико Уильямса.

Вингер «Атлетика» Бильбао и сборной Испании долгое время считался главной целью каталонского гранда, но переход так и не состоялся. По сведениям журналиста Виктора Наварро, недавно Деку встретил в Барселоне болельщика, который спросил о подписании Нико. Португалец ответил: «Я хочу, чтобы он пришёл, но он не хочет переходить». На вопрос о том, будет ли подписан кто-то другой, функционер ответил утвердительно.

Стоимость несостоявшегося трансфера Нико Уильямса в «Барселону» оценивалась в 60 млн евро. На аналогичных условиях клуб позднее подписал Дани Ольмо, который, впрочем, не является прямой альтернативой 22-летнему вингеру.