Покинувший «Барселону» Маркос Алонсо может перейти в другой клуб Ла Лиги. По информации Marca, вариант с бесплатным подписанием Маркоса рассматривает «Севилья».

Напомним, что 33-летний Алонсо сейчас свободный агент. Он покинул «Барселону» этим летом после двух лет в клубе.

«Алонсо понимает, что ему придётся снизить свои требования к зарплате, чтобы присоединиться к андалусийцам. Теперь остается только гадать, решит ли руководство «Севильи» подписать игрока», - добавляет источник.

В прошлом сезоне Ла Лиги «Севилья» финишировала на 14-м месте турнирной таблицы с 41 баллом в активе.