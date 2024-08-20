«Барселона» не подпишет опорника, в клубе намерены усилить две другие позиции

«Барселона» окончательно отказалась от идеи подписания нового опорного полузащитника.

Усиление опорной зоны давно считалось одной из приоритетных трансферных задач «сине-гранатовых», однако игра молодых Марка Берналя и Марка Касадо убедила клуб в том, что на эту позицию можно не приглашать новичков. По информации журналиста Рохера Торельо, в «Барселоне» уже решили, что новый опорник этим летом подписан не будет, и вместо этого намерены сосредоточить усилия на по укреплении левого фланга атаки и правого края обороны.

Предпочтительный для каталонского клуба вариант на позицию вингера – Рафаэл Леау из «Милана». В защиту по-прежнему рассматривается кандидатура Жоау Канселу из «Манчестер Сити».