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«Барселона» не подпишет опорника, в клубе намерены усилить две другие позиции

20 Августа 2024 • 21:02 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
24.08 20:00

«Барселона» окончательно отказалась от идеи подписания нового опорного полузащитника.

Усиление опорной зоны давно считалось одной из приоритетных трансферных задач «сине-гранатовых», однако игра молодых Марка Берналя и Марка Касадо убедила клуб в том, что на эту позицию можно не приглашать новичков. По информации журналиста Рохера Торельо, в «Барселоне» уже решили, что новый опорник этим летом подписан не будет, и вместо этого намерены сосредоточить усилия на по укреплении левого фланга атаки и правого края обороны.

Предпочтительный для каталонского клуба вариант на позицию вингера – Рафаэл Леау из «Милана». В защиту по-прежнему рассматривается кандидатура Жоау Канселу из «Манчестер Сити».

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