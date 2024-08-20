Эндрик может уйти из «Реала» – названо условие

Этим летом состав «Реала» пополнил талантливый нападающий Эндрик. 18-летний бразилец заключил контракт на шесть сезонов – до середины 2030 года. В двух прошедших матчах сезона Эндрик на футбольном поле не появлялся, проводя по 90 минут на скамейке запасных.

Как сообщает AS, Эндрик может уйти из «Реала» зимой. Это произойдёт, если в первой части сезона бразилец будет получать меньше игрового времени, чем он ожидает. Эндрик может уйти в аренду за получением игровой практики.

Отмечается, что у Эндрика есть чёткий план на свою карьеру. При этом бразилец понимал, что в «Реале» он столкнётся с жёсткой конкуренцией.