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Эндрик может уйти из «Реала» – названо условие

20 Августа 2024 • 15:43 Комментировать

Этим летом состав «Реала» пополнил талантливый нападающий Эндрик. 18-летний бразилец заключил контракт на шесть сезонов – до середины 2030 года. В двух прошедших матчах сезона Эндрик на футбольном поле не появлялся, проводя по 90 минут на скамейке запасных.

Как сообщает AS, Эндрик может уйти из «Реала» зимой. Это произойдёт, если в первой части сезона бразилец будет получать меньше игрового времени, чем он ожидает. Эндрик может уйти в аренду за получением игровой практики.

Отмечается, что у Эндрика есть чёткий план на свою карьеру. При этом бразилец понимал, что в «Реале» он столкнётся с жёсткой конкуренцией.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эндрик
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