Алаба объяснил величие «Реала»

Австрийский защитник «Реала» Давид Алаба высказался о величии мадридского клуба.

«Реал» — это особенный клуб, в котором нужно всегда побеждать и добиваться успеха, каждый день мы думаем об этом. Амбициозны не только футболисты, но и все сотрудники, они полностью отдаются любимому клубу, что делает его особенным.

Посмотрите на болельщиков, они выкладываются, чтобы мы вытаскивали матчи, уступая по ходу встречи. Если слить всё воедино, то можно будет объяснить величие «Реала». Это впечатляет», - приводит слова Алаба AS.

Напомним, что Алаба восстанавливается от травмы крестообразных связок колена, которую он получил в декабре.