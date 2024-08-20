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«ПСЖ» могут исключить из Лиги чемпионов за долг перед Мбаппе

20 Августа 2024 • 12:04 Комментировать

«ПСЖ» могут исключить из Лиги чемпионов.

Как сообщает Le Monde, нападающий мадридского «Реала» пожаловался на «ПСЖ» в УЕФА. Французский футболист требует от парижан 55 миллионов евро, в которые входит зарплата Мбаппе и бонусы. Если иск Килиана будет удовлетворен, то «ПСЖ» может быть исключен из Лиги чемпионов.

25-летний француз перешёл в мадридский «Реал» на правах свободного агента летом и уже успел сыграть два матча за «сливочных», в которых отметился одним забитым голом. Мадридский клуб начал чемпионат с гостевой ничьей против «Мальорки» (1:1).

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 по 2024 годы.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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