Симеоне – о ничьей с «Вильярреалом»: «Мы пропустили слишком легкие голы»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги матча с «Вильярреалом» (2:2).

«Мы сыграли неплохо. Да, были индивидуальные ошибки, которых нужно избегать, но командное взаимодействие мне понравилось. Мы пропустили слишком легкие голы, учитывая, что у «Вильярреала» было не так много моментов, но позитива в нашей игре было достаточно», - приводит слова Симеоне пресс-служба «Атлетико».

Стоит отметить, что во втором тайме команды не нанесли ни одного удара в створ.

По итогам прошлого сезона мадридский «Атлетико» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании.