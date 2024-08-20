Гюндоган не намерен переезжать в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган планирует продолжить карьеру в Европе.

«Сине-гранатовые» готовы расстаться с немецким игроком, а тот поддерживает идею своего ухода. Интерес к Гюндогану проявляет неназванный клуб из Саудовской Аравии, и в «Барселоне» были бы рады провернуть такую сделку, однако сам хавбек совсем не горит желанием покидать Европу, информирует журналист Лу Мартин. Экс-капитан «Манчестер Сити» хочет продолжить выступления в одном из европейских топ-чемпионатов.

По некоторым данным, Илкай Гюндоган может вернуться в «Манчестер Сити», если «Барселона» согласится отпустить его без платы за трансфер.